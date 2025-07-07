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Муцениеце делится впечатлениями от концерта Дранги: что она написала в соцсетях?

Беременная Агата Муцениеце поделилась впечатлениями о концерте жениха Петра Дранги
0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Беременная Агата Муцениеце посетила концерт своего жениха, аккордеониста Петра Дранги, под названием "Сказки Акстер". 36-летняя актриса поделилась впечатлениями в соцсетях.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Она опубликовала видео с мероприятия и тепло отозвалась о возлюбленном, который написал музыку и дирижировал оркестром.

"Нет красивее музыки и дирижёра", — написала Муцениеце.

Агата также выложила фотографии, где запечатлена в облегающем платье, наглядно демонстрирующем её округлившийся живот. Это один из первых её публичных выходов с момента объявления о беременности.

Напомним, о третьей беременности и помолвке с 41-летним Дрангой Муцениеце сообщила в конце июня. Однако некоторые источники распространяют слухи, что отцом ребёнка может быть не Дранга, а 59-летний олигарх Сулейман Керимов. 

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, актёр, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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