Беременная Агата Муцениеце посетила концерт своего жениха, аккордеониста Петра Дранги, под названием "Сказки Акстер". 36-летняя актриса поделилась впечатлениями в соцсетях.
Она опубликовала видео с мероприятия и тепло отозвалась о возлюбленном, который написал музыку и дирижировал оркестром.
"Нет красивее музыки и дирижёра", — написала Муцениеце.
Агата также выложила фотографии, где запечатлена в облегающем платье, наглядно демонстрирующем её округлившийся живот. Это один из первых её публичных выходов с момента объявления о беременности.
Напомним, о третьей беременности и помолвке с 41-летним Дрангой Муцениеце сообщила в конце июня. Однако некоторые источники распространяют слухи, что отцом ребёнка может быть не Дранга, а 59-летний олигарх Сулейман Керимов.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, актёр, продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.