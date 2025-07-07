Подруга детства, озеро и пустой чат: как Ким Кардашьян переживает утрату

Ким Кардашьян впервые публично отреагировала на смерть своей близкой подруги детства, Линдси Мэй, скончавшейся от рака в феврале. Эмоциональный пост звезда посвятила её дню рождения.
В Instagram* Кардашьян призналась, что до сих пор чувствует себя "опустошённой". Она отметила, что их общий чат стал тихим и пустым без скончавшейся подруги.
Она вспомнила их общее "место силы" — озеро, где они мечтали о будущем.
"Мы ощущали твоё отсутствие в каждом закате, в каждом смехе, в каждой тихой минуте. Мы так чертовски скучаем по тебе, Линдс", — поделилась болью Кардашьян.
Она отметила, что именно озеро объединяло их с подругами и детьми без "внешнего шума и камер".
Ким опубликовала архивные снимки прошлых дней рождения Линдси, подчеркнув, что теперь особенно ценит их традицию летних поездок. Подписчики поддержали звезду, отмечая, что "горе — это долгий путь".
Линдси Мэй была успешной основательницей Mayflower Entertainment и сотрудничала с Gucci, но для Ким она навсегда осталась "Линдс из детства".
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Ким Ноэ́ль Карда́шьян (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.
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