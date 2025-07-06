Розовый — не для мужчин? Mia Boyka снова в центре скандала на шоу

Скандал на Нашей новой музыке: Mia Boyka требует запретить розовый цвет для мужчин

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) шокировала зрителей и коллег на шоу "Наша новая музыка", заявив о недопустимости розовой одежды для мужчин. Об этом инциденте сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mia Boyka

Увидев участника в розовой футболке, Бойко открыто возмутилась.

"От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин", — заявила она, назвав этот цвет "не мужским".

Ведущая Юлианна Караулова мгновенно отреагировала, напомнив, что это не "Модный приговор". Сам артист, ставший объектом критики, вступил в спор с членом жюри.

Он парировал, что розовый исторически был мужским цветом, напомнив о традициях Древнего Рима. По его словам, древние римляне использовали розовый цвет, так как предпочитали носить пурпурные оттенки.

Это не первый скандал с участием Mia Boyka. В сентябре 2024 года её резкие высказывания в адрес потерявшейся на сцене восьмилетней девочки в Надыме вызвали волну осуждения.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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