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18-летняя дочь Абдулова встречается с 32-летним режиссёром — что известно об их романе?

Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
1:24
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Восемнадцатилетняя Евгения Абдулова, дочь покойного кумира миллионов Александра Абдулова, официально подтвердила романтические отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым. Её избраннику 32 года.

Пара
Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пара

Недавно пара вместе посетила премьеру сериала "Открытый брак. Акт Второй". Если раньше на публике они держались сдержанно, то теперь, по данным kp.ru, влюблённые не скрывали своих чувств.

Абдулова и Федорцов — однокурсники во ВГИКе, учатся в мастерской Владимира Хотиненко. Несмотря на получение высшего образования только сейчас, Федорцов — уже успешный режиссёр. В его портфолио — клипы для группы Serebro и певицы Анны Asti.

Евгения Абдулова заявляет о больших творческих планах. Она подчёркивает, что не считает свою знаменитую фамилию "лёгким пропуском".

"Ты искренне не можешь понять свои силы и ценность как творца. Очень боюсь предвзятости", — признавалась она ранее.

Ни Алексей, ни Евгения прежде не состояли в браке и не имеют детей. Евгения — дочь Александра Абдулова от второго брака с Юлией Мешиной. Она родилась за год до смерти актёра от тяжёлой болезни. У Александра Абдулова также есть приёмная дочь Ксения Алфёрова.

Уточнения

Алекса́ндр Гаврии́лович Абду́лов (29 мая 1953, Тобольск, Тюменская область, СССР — 3 января 2008, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, певец, кинорежиссёр, сценарист и телеведущий; народный артист РСФСР (1991).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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