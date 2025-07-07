18-летняя дочь Абдулова встречается с 32-летним режиссёром — что известно об их романе?

Восемнадцатилетняя Евгения Абдулова, дочь покойного кумира миллионов Александра Абдулова, официально подтвердила романтические отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым. Её избраннику 32 года.
Недавно пара вместе посетила премьеру сериала "Открытый брак. Акт Второй". Если раньше на публике они держались сдержанно, то теперь, по данным kp.ru, влюблённые не скрывали своих чувств.
Абдулова и Федорцов — однокурсники во ВГИКе, учатся в мастерской Владимира Хотиненко. Несмотря на получение высшего образования только сейчас, Федорцов — уже успешный режиссёр. В его портфолио — клипы для группы Serebro и певицы Анны Asti.
Евгения Абдулова заявляет о больших творческих планах. Она подчёркивает, что не считает свою знаменитую фамилию "лёгким пропуском".
"Ты искренне не можешь понять свои силы и ценность как творца. Очень боюсь предвзятости", — признавалась она ранее.
Ни Алексей, ни Евгения прежде не состояли в браке и не имеют детей. Евгения — дочь Александра Абдулова от второго брака с Юлией Мешиной. Она родилась за год до смерти актёра от тяжёлой болезни. У Александра Абдулова также есть приёмная дочь Ксения Алфёрова.
Алекса́ндр Гаврии́лович Абду́лов (29 мая 1953, Тобольск, Тюменская область, СССР — 3 января 2008, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, певец, кинорежиссёр, сценарист и телеведущий; народный артист РСФСР (1991).
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