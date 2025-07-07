Татуировки Розы Сябитовой: скрытый смысл, который удивил Станислава Садальского

Роза Сябитова и её татуировки: что они говорят о ней?

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский не остался равнодушным к татуировкам Розы Сябитовой, которые она продемонстрировала публике несколько лет назад. Актёр задумался о скрытом смысле рисунков на теле 63-летней телеведущей. В своём онлайн-дневнике он поделился размышлениями о том, что татуировки, особенно такие выразительные, как скорпион на плече и тигр в области талии, не появляются случайно.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Станислав Садальский

Садальский предположил, что скорпион с поднятым жалом может указывать на участие в боевых действиях, хотя и отметил, что не знает о подобном опыте у Сябитовой. Он также упомянул различные трактовки этого символа, включая предостережение "не тронь меня" и готовность к самозащите.

В шутливой манере актёр признался, что не решился бы расстегнуть платье телесвахи, намекая на возможные сюрпризы, скрытые под одеждой.

Сама Роза Сябитова ранее объясняла, что её татуировки имеют конкретное значение. Скорпион, по её словам, должен был добавить ей хитрости и умения "жалить" врагов, а тигр символизирует стратегию "сначала затаиться, а потом напасть".

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер и ютубер; заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашской Республики (2003). Почётный гражданин Грузии и города Канаша в Чувашии.



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