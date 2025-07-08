Неожиданное решение Шаляпина: вторая квартира в том же доме — зачем она ему?

Певец Шаляпин купил вторую квартиру в том же доме — причина вас удивит

Прохор Шаляпин, известный своими эпатажными выходками, удивил поклонников неожиданным признанием. В интервью для YouTube-канала Дарины Высоцкой певец рассказал о приобретении ещё одной квартиры. Вопреки ожиданиям, он не стал искать роскошные апартаменты в престижном районе, а остался верен своему родному району — Даниловскому.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Как сообщает "СтарХит", Шаляпин приобрёл вторую квартиру в том же доме, подъезде и даже на том же этаже, что и его основное жильё. Артист признался, что мог бы купить одну большую квартиру в другом месте, но не захотел покидать привычную обстановку.

"Мне нравится мой район — Даниловский. Я в нём вырос, живу там больше 20 лет. Рассматривал переезд на Таганскую, но не решился…" — заявил певец.

Сделка состоялась совсем недавно, всего две недели назад. Объединить квартиры в одну не получится из-за их расположения, но Шаляпин уже придумал, как использовать новое пространство. В одной квартире он планирует обустроить гардеробную, гостиную и гостевую комнату, а в другой оставит личное пространство для сна и отдыха.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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