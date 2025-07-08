Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонт дорожает: особенно для владельцев электромобилей
С 2025 года налоговая будет списывать долги без суда: что важно знать
Болезнь Альцгеймера поддаётся вычислению: известны четыре сценария, которые нельзя игнорировать
Два способа списать долги за ЖКХ: банкротство и решение управляющей компании
Босоножки в стиле бохо-шик: как выбрать и с чем носить эту модную обувь
Что сажать после чеснока в июле: 5 культур для повторного урожая
Ручная кладь без сюрпризов: авиаперелёты в ЕС ждут большие перемены
В Канзасе семья делила дом с коричневыми пауками-отшельниками и не подозревала об этом
Изменения цвета ногтей могут быть признаком внутренних нарушений

Неожиданное решение Шаляпина: вторая квартира в том же доме — зачем она ему?

Певец Шаляпин купил вторую квартиру в том же доме — причина вас удивит
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин, известный своими эпатажными выходками, удивил поклонников неожиданным признанием. В интервью для YouTube-канала Дарины Высоцкой певец рассказал о приобретении ещё одной квартиры. Вопреки ожиданиям, он не стал искать роскошные апартаменты в престижном районе, а остался верен своему родному району — Даниловскому.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Как сообщает "СтарХит", Шаляпин приобрёл вторую квартиру в том же доме, подъезде и даже на том же этаже, что и его основное жильё. Артист признался, что мог бы купить одну большую квартиру в другом месте, но не захотел покидать привычную обстановку.

"Мне нравится мой район — Даниловский. Я в нём вырос, живу там больше 20 лет. Рассматривал переезд на Таганскую, но не решился…" — заявил певец.

Сделка состоялась совсем недавно, всего две недели назад. Объединить квартиры в одну не получится из-за их расположения, но Шаляпин уже придумал, как использовать новое пространство. В одной квартире он планирует обустроить гардеробную, гостиную и гостевую комнату, а в другой оставит личное пространство для сна и отдыха.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
БРИКС расширился до 10 стран: в 2025 году к блоку присоединилась Индонезия
Экономика и бизнес
БРИКС расширился до 10 стран: в 2025 году к блоку присоединилась Индонезия Аудио 
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели
Авто
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели Аудио 
Нерест нерки: как медведи становятся главными наблюдателями
Наука и техника
Нерест нерки: как медведи становятся главными наблюдателями Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
С 2025 года налоговая будет списывать долги без суда: что важно знать
Болезнь Альцгеймера поддаётся вычислению: известны четыре сценария, которые нельзя игнорировать
Два способа списать долги за ЖКХ: банкротство и решение управляющей компании
Босоножки в стиле бохо-шик: как выбрать и с чем носить эту модную обувь
Что сажать после чеснока в июле: 5 культур для повторного урожая
Ручная кладь без сюрпризов: авиаперелёты в ЕС ждут большие перемены
В Канзасе семья делила дом с коричневыми пауками-отшельниками и не подозревала об этом
Изменения цвета ногтей могут быть признаком внутренних нарушений
Певец Шаляпин купил вторую квартиру в том же доме — причина вас удивит
Завтрак туриста: что у нас в меню?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.