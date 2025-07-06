Фаворитка Киркорова ответила на сравнения с Бузовой: я по профессии артист

Марго Овсянникова объяснила отличие от Бузовой: я артист, а она географ

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Маргарита Овсянникова (Марго) отвергла параллели с Ольгой Бузовой. Протеже Филиппа Киркорова подчеркнула разницу в их профессиональном бэкграунде.

Фото: wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

В интервью POPCAKE она уточнила, что Ольга Бузова по профессии географ.

"Оля изначально врач? А, географ. А я-то по профессии артист. Я пою, танцую, играю", — заявила певица.

Она призналась, что не видела актёрской игры Бузовой, но изучала её работу как медийной фигуры.

Ключевое отличие Марго видит в содержании: "Она любит лёгкие фразы, которые вирусятся. Я ляпну что-то — и все думают: "Что она несёт?". А если бы книжки читали…".

Одновременно Овсянникова опровергла слухи о разрыве с Киркоровым, назвав их "завистливыми сплетнями". В июне она подтвердила планы на совместные дуэты в 2025 году.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.



О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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