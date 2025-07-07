Новая глава конфликтной истории: Шаляпин обмолвился о помощи Дробышу – что помешало?

Шаляпин и Дробыш: вражда продолжается — как готовность к примирению обернулась разочарованием

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многолетняя вражда между Прохором Шаляпиным и Виктором Дробышем получила новый виток. В беседе с Иваном Исаевым на YouTube-канале певец вновь затронул тему их сложных взаимоотношений, берущих начало со времён "Фабрики звезд-6". Шаляпин признался, что был готов к примирению, но, по его мнению, Дробыш в очередной раз продемонстрировал стремление возвыситься за его счёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Напомним, конфликт между артистом и продюсером тянется уже почти два десятилетия. В прошлом году Дробыш не стеснялся в выражениях, назвав Шаляпина "бестолковым идиотом", который упустил свой шанс на большую сцену, предпочтя скандалы и ток-шоу. Шаляпин в ответ обвинил продюсера в попытке напомнить о себе и раскритиковал его творчество, назвав его "однодневным продуктом".

Недавно судьба вновь свела их вместе по работе, и, как утверждает Шаляпин, у него возникла мысль о примирении и даже помощи семье Дробыша. Однако, по словам певца, эти надежды не оправдались. Он почувствовал, что продюсер снова пытается самоутвердиться, используя его имя.

Шаляпин также высказал мнение, что после "Фабрики звёзд" Дробыш сделал выбор в пользу сотрудничества с финансово обеспеченными артистами, а не с талантливыми исполнителями, что он расценивает как предательство.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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