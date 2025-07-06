Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова: свадьба осенью и романтическое путешествие на встречу китам

Дмитрий Шепелев женится на Екатерине Тулуповой после 9 лет вместе

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова готовятся к свадьбе. Пара подала заявление в ЗАГС — церемония состоится уже этой осенью.

Фото: commons.wikimedia.org by mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Шепелев

Как пишет kp.ru, после официального оформления отношений пара отправится в романтическое путешествие с необычной целью — поплавать с китами. Вместе Шепелев и Тулупова уже девять лет, а с 2018 года живут под одной крышей.

Их знакомство похоже на сценарий: детей пары — Платона (сын Шепелева от Жанны Фриске) и Ладу (дочь Тулуповой от первого брака) — определили в одну группу детского сада. Дружба малышей переросла в союз родителей, чему помогло и приложение для знакомств.

Сейчас 42-летний Шепелев активно работает как продюсер и ведущий. Он создает проекты для Rutube, VK, ТВ-3 и канала "Россия" ("В кругу друзей", "Свидание с прицепом", "Полтора спортсмена"), а его подкаст "Что будет" и интернет-шоу получили награду фестиваля Original+.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский и российский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.