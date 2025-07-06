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Скандал вокруг Смолова: Малахов обрушился с критикой на защиту жены футболиста

Андрей Малахов напомнил жене Фёдора Смолова о роскошной вилле на Мальдивах
0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Малахов ответил жене футболиста Фёдора Смолова, Карине Истоминой, в соцсетях.

Андрей Малахов
Фото: commons.wikimedia.org by Doniyor Sharipov, Dilbar Rahmonova and others, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Андрей Малахов

Ранее она опубликовала пост в защиту мужа, заявив, что он "никогда не был агрессивен" и сейчас работает со специалистом после инцидента с дракой.

Блогерша сообщила, что для спортсмена этот поступок настолько же глуп и бессмысленен, как и для остальных. Малахов колко отреагировал в комментариях, напомнив о недавнем роскошном отдыхе пары:

"Вы забыли написать: "Были на Мальдивах! В Waldorf Astoria, в вилле стоимостью 420 тысяч рублей в день"", — отметил он.

В аккаунте Истоминой действительно есть фото с Мальдив, выложенные в начале июня. Это подтверждает слова телеведущего. Отдых в премиальном отеле состоялся уже после скандала, в котором Смолов участвовал.

Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ. 

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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