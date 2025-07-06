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Не фея из Алфеи: Валя Карнавал — о шок-съёмке голой в раздевалке спортзала

Валя Карнавал раскрыла правду о съёмке в раздевалке спортзала
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Валя Карнавал резко отреагировала на инцидент со съёмкой её обнаженной в раздевалке спортзала. В своём Telegram-канале певица эмоционально описала произошедшее.

Валя Карнавал
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валя Карнавал

Она объяснила, что момент уязвимости длился лишь три секунды — когда шла в душ без полотенца. По её словам, такие секунды присутствуют у всех, "как ни крути".

Карнавал иронично отвергла возможность избежать ситуации: "Я не фея из Алфеи! Не могу взмахнуть палочкой и мгновенно одеться". Она всегда надеялась, что женская раздевалка — зона безопасности и солидарности, где "друг другу поправляют короны".

"Но хватило трёх секунд. Ситуация — полный отстой", — констатировала певица.

Она выразила разочарование в нарушении доверия и добавила, что пока не вернётся в спортзал.

В завершение Валя призвала девушек быть бдительными даже в, казалось бы, безопасных пространствах. 

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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