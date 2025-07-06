Это было страшно: Виктория Дайнеко вспомнила, как навязчивый поклонник преследовал её

Виктория Дайнеко раскрыла тревожный эпизод из прошлого — преследование навязчивым поклонником.
Певица признала, что частично спровоцировала его интерес, активно отмечая своё местоположение в приложении Foursquare в режиме реального времени.
"Один человек везде за мной ездил. Это была моя оплошность — я публиковала геолокацию в моменте", — рассказала Дайнеко kp.ru.
Ситуация обострилась, когда фанат проследил за её машиной прямо до дома родителей в Екатеринбурге.
Только после серьёзного разговора отца певицы с поклонником преследования прекратились. Дайнеко отметила, что мужчина казался доброжелательным, но постоянное присутствие пугало: "Не думаю, что у него были злые намерения. Но это страшно".
С тех пор она полностью отказалась от публикации своего точного местоположения и геолокации в социальных сетях.
Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.
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