Это было страшно: Виктория Дайнеко вспомнила, как навязчивый поклонник преследовал её

Виктория Дайнеко и преследование фанатом: как геолокация чуть не стала роковой ошибкой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Виктория Дайнеко раскрыла тревожный эпизод из прошлого — преследование навязчивым поклонником.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Дайнеко

Певица признала, что частично спровоцировала его интерес, активно отмечая своё местоположение в приложении Foursquare в режиме реального времени.

"Один человек везде за мной ездил. Это была моя оплошность — я публиковала геолокацию в моменте", — рассказала Дайнеко kp.ru.

Ситуация обострилась, когда фанат проследил за её машиной прямо до дома родителей в Екатеринбурге.

Только после серьёзного разговора отца певицы с поклонником преследования прекратились. Дайнеко отметила, что мужчина казался доброжелательным, но постоянное присутствие пугало: "Не думаю, что у него были злые намерения. Но это страшно".

С тех пор она полностью отказалась от публикации своего точного местоположения и геолокации в социальных сетях.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.