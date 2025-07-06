Фанаты в слезах: Настя Задорожная показала, как тренирует младенца в бассейне

Настя Задорожная шокировала подписчиков видео тренировок своей 10-месячной дочери Александры.
Ролик показывает, как инструктор бросает малышку в бассейн, обучая её самостоятельно переворачиваться и всплывать.
"Видео не для слабонервных мам. Мы выбрали это, потому что вода повсюду. Горжусь Сашей: ей непросто, но она справляется", - отметила актриса.
Задорожная уверена, что навык самоспасения жизненно важен.
Однако реакция фанатов разделилась. Многие выразили тревогу: "Это слишком жёстко для младенца!", "Сердце разрывается". Другие поддержали: "Важная методика", "Вода — главная опасность для детей".
Актриса подчеркнула, что занятия проходят под строгим контролем профессионалов. Несмотря на это, видео спровоцировало бурные дискуссии о границах раннего обучения безопасности.
Анастаси́я Серге́евна Задорожная (род. 30 августа 1985, Федотово, Вологодская область, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая, фотомодель и волонтёр.
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