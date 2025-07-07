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Мария Погребняк о любви: почему страдания — это путь к настоящему счастью

Как любовь меняет нас: мнение Марии Погребняк
1:08
Шоу-бизнес

За внешней яркостью и успешностью в социальных сетях скрывается личная история и глубокие переживания. Это доказала Мария Погребняк, неожиданно откровенно поразмышляв о любви в своём блоге.

Цветок в снегу
Фото: commons.wikimedia.org by canvas123, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветок в снегу

Отбросив привычный формат позитивных приветствий, она поделилась с подписчиками мыслями о том, что это чувство гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мария уверена, что любовь — это не только приятные моменты, но и ценный опыт, включающий в себя трудности и даже страдания.

Она подчеркнула, что именно благодаря испытаниям мы познаём себя, учимся терпению, всепрощению и преданности. Завершая свои рассуждения, Мария отметила, что, несмотря на отсутствие гарантий безоблачного счастья, любовь делает нас более искренними и настоящими.

"Через любовь мы раскрываем уголки души, о которых и не подозревали. Учимся ждать, прощать, оставаться верными. Любовь не гарантирует счастья каждый день, но делает нас настоящими", — написала Мария.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, глубокая симпатия.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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