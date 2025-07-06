Неожиданное пополнение: звезда сериала Магомаев впервые показала дочь после тайных родов в США

Ирина Антоненко родила дочь в США, скрыв беременность и замужество от поклонников

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ирина Антоненко, победительница конкурса "Мисс Россия-2010" и актриса ("Корабль", "Магомаев"), стала мамой. В США она родила дочь, тщательно скрывая беременность от публики.

Фото: instagram by личный аккаунт Ирины Антоненко в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Антоненко

33-летняя звезда из Екатеринбурга представила дочь Делайлу, появившуюся на свет 27 июня.

"Познакомьтесь с нашим маленьким чудом! Стать мамой — величайшее благословение", — подписала Антоненко трогательные фото в соцсетях.

Новость стала сюрпризом: поклонники не знали ни о беременности, ни о замужестве. Ирина раскрыла, что тайно вышла замуж за Стэна Козина — владельца престижной теннисной академии в Лос-Анджелесе.

До рождения дочери Антоненко не публиковала снимки с мужем. Теперь она впервые поделилась семейным счастьем, вызвав волну поздравлений от подписчиков и коллег. Роды прошли в США, где пара проживает.

Уточнения

Ири́на И́горевна Анто́ненко (род. 1 сентября 1991, Магдебург, Германия) — российская киноактриса, фотомодель, ведущая и участница конкурсов красоты.



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