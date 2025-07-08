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Дочь Джигана и Оксаны Самойловой в инвалидной коляске: что произошло на самом деле

Лея Самойлова в инвалидной коляске: что произошло перед VK Fest
0:59
Шоу-бизнес

Поездка Оксаны Самойловой и Джигана на VK Fest в Санкт-Петербург омрачилась неприятным инцидентом. Их дочь Лея не смогла присоединиться к семье из-за неожиданной травмы ноги.

Инвалидная коляска
Фото: commons.wikimedia.org by Stephen B Calvert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Инвалидная коляска

Оксана поделилась с подписчиками новостью о том, что Лея теперь вынуждена пользоваться инвалидной коляской. Причиной тому стал злополучный гвоздь, на который девочка случайно наступила. Сейчас Лея находится под присмотром дедушки в Москве, восстанавливаясь после укола от столбняка и пережитого стресса.

Сама Лея философски отнеслась к случившемуся, назвав это досадной случайностью, однако, оставшись дома, девочка не теряла времени даром и успела поэкспериментировать со своей внешностью и внешностью сестры.

"Лея покрасила не только себя, но ещё и Майю в зелёный. Ладно волосы, у неё ещё зелёные уши, шея и лицо", — рассказала многодетная мама.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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