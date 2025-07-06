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Оззи Осборн завершает свою карьеру: прощальный концерт в родном Бирмингеме стал историей

Прощание со сценой: как Оззи Осборн завершил карьеру в родном Бирмингеме
1:16
Шоу-бизнес » Зарубежный

Оззи Осборн завершил сценический путь оглушительным финалом на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Прощальный концерт 76-летней легенды хэви-метала прошёл буквально в шаге от его детского дома, собрав десятки тысяч фанатов.

Оззи Осборн
Фото: flickr by Alberto Cabello, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оззи Осборн

Впервые за 20 лет на сцену вышел оригинальный состав Black Sabbath: Оззи, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Несмотря на проблемы со здоровьем, вынудившие певца выступать сидя на специальном троне, его голос и харизма не подвели. Зал ревел под бессмертные "Crazy Train", "War Pigs" и "Paranoid".

Шоу стало кульминацией 10-часового марафона Back to the Beginning с участием рок-гигантов. Онлайн присоединились 250 тысяч зрителей. Особенно трогательным стал момент прощания Оззи с благодарностью фанатам.

"Это не просто концерт — это прощание с эпохой", — заявил музыкальный директор Том Морелло.

Все вырученные средства направят на помощь больным Паркинсоном и тяжелобольным детям. Стадион любимой "Астон Виллы" Оззи стал символом возвращения к истокам.

Уточнения

О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; род. 3 декабря 1948, Марстон Грин, Бирмингем) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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