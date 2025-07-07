Курбан Омаров раскрыл главный секрет ненадёжности брака Бородиной и Сердюкова

Курбан Омаров выразил сомнения в браке Бородиной и Сердюкова: в чём причина?

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесмен Курбан Омаров выразил сомнения в долговечности брака своей бывшей жены Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым. Омаров считает, что телеведущая слишком доверчива и вскоре столкнётся с горьким разочарованием. Свои мысли он изложил в социальной сети, рассуждая о женской вере в мужчин и о том, как тяжело женщине осознавать, что её избранник не оправдал надежд.

Фото: commons.wikimedia.org by Ofen95, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сухая роза

Пользователи Сети также выразили обеспокоенность по поводу поведения Сердюкова на свадебных фотографиях. Многие заметили его отстраненность по отношению к Бородиной и излишнее внимание к её подругам, особенно к модели Виктории Лопыревой. Некоторые даже пошутили, что Сердюков перепутал жену с другой женщиной.

"Ты знаешь, почему женщине так тяжело найти "того самого" мужчину? Потому что она ищет не просто парня для свиданий. Она ищет плечо. Опору. Женщина — создание, которое всегда верит. Даже если обжигалась. Она снова надеется, снова вкладывает в мужчину самое дорогое — свою душу, время, веру в лучшее. И вдруг она начинает понимать… Ведь самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что её мужик — просто дурачок. И все это понимают", — написал предприниматель в личном микроблоге.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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