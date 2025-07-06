От Москвы до Безоса: как выходец из Казахстана пробился в фотографы к свадьбе миллиардера

Светский фотограф Герман Ларкин раскрыл детали работы на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес.
В интервью Le Point он рассказал о продуманной стратегии: сначала познакомился с парой на послепати Met Gala у Дуа Липы, затем "случайно" встретил их на дне рождения Кэти Перри.
"Я знал об их свадьбе и спросил, выбрали ли фотографа. Лорен ответила, что сомневаются", — пояснил Ларкин.
Через несколько месяцев ему позвонили с предложением. Экс-главред Vogue Russia Ксения Соловьёва прокомментировала: "Вот что значит брать судьбу в свои руки!"
Ларкин — уроженец Казахстана. Фотомастерству учился в Москве, а в 2001 мать продала квартиру, чтобы отправить его на учёбу в миланский институт моды. Карьеру начинал со съёмок Анджелины Джоли и Беллы Хадид.
Сегодня он — один из самых востребованных свадебных фотографов элиты. В его портфолио — бракосочетания Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, Пэрис Хилтон, Натальи Водяновой и Антуана Арно. Свадьба основателя Amazon стала новым витком его карьеры.
Дже́ффри Престон Бе́зос (англ. Jeffrey Preston Bezos, фамилия при рождении — Йо́ргенсен (англ. Jorgensen); род. 12 января 1964[…], Альбукерке, Нью-Мексико) — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.
Лорен Венди Санчес (англ. Lauren Wendy Sánchez; род. 19 декабря 1969, Альбукерке, Нью-Мексико) — американская актриса, журналистка, писательница и благотворитель, получившая известность как репортёр и телеведущая развлекательных программ и выпусков новостей.
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