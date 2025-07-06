Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Татьяна Буланова раскрыла секреты счастливой семейной жизни
Современное перерождение M Coupe: BMW Speedtop
Золотистый картофель фри: раскрываем рецепт с приправами и советами от шефа
Цены на кофе в Перми выросли, но интернет-спрос удвоился
Джуди Лог делится секретами фитнеса для мужчин старше 60
Что не брать с собой в отпуск: список неудобных летних платьев от стилистов
Жара в теплице снижает урожайность: 9 способов защитить растения от перегрева
Утренняя привычка с риском: что может скрываться в чайном пакетике с яркой этикеткой
Этот час решает всё: эти лайфхаки работают даже на самых бюджетных рейсах

Одобрен Джиганом, но под охраной: Самойлова рассказала об отношениях дочери с первым парнем

Оксана Самойлова о первом парне дочери: почему Джиган согласился на знакомство
0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые публично затронула тему личной жизни старшей дочери. Блогерша подтвердила, что 13-летняя Ариела общается с молодым человеком.

Оксана Самойлова
Фото: instagram by личный аккаунт Оксаны Самойловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оксана Самойлова

Она отметила, что у девочки есть близкий друг, с которым Джиган ездил знакомиться. Рэпер дал предварительное одобрение: "Если Джиган сказал "вроде нормальный" — значит, парень действительно хороший".

Однако свободу дочери родители ограничивают жёсткими мерами безопасности. "Ариела всегда с охраной. Так будет до 18 лет", — подчеркнула Оксана. Система контроля исключает тайные встречи: "Там ничего не скроешь — всё видят "глаза" наших телохранителей".

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей. Звёздные супруги не скрывают, что готовы к пятому ребёнку.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Квартирный вопрос: названы главные проблемы при покупке жилья — что пугает россиян
Спасаем смородину от налета: проверенные советы опытных садоводов
Секреты роскошных волос: деньги не всегда решают - выбираем лучшее
Секреты семейной жизни: как Амаль Клуни и Джордж Клуни сохраняют счастье вместе
Тюменские семьи стали чаще выбирать ежемесячные выплаты из маткапитала
Новосибирские генетики приручили лис: животные ведут себя как щенки
Карманные расходы на курортах: где в России отдыхать дороже всего
Юный ученый смог вернуть голос немым людям
Маленький кусочек — большие последствия: как 30 граммов халвы влияют на ваше тело
Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.