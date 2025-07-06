Одобрен Джиганом, но под охраной: Самойлова рассказала об отношениях дочери с первым парнем

Оксана Самойлова о первом парне дочери: почему Джиган согласился на знакомство

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Оксана Самойлова впервые публично затронула тему личной жизни старшей дочери. Блогерша подтвердила, что 13-летняя Ариела общается с молодым человеком.

Фото: instagram by личный аккаунт Оксаны Самойловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оксана Самойлова

Она отметила, что у девочки есть близкий друг, с которым Джиган ездил знакомиться. Рэпер дал предварительное одобрение: "Если Джиган сказал "вроде нормальный" — значит, парень действительно хороший".

Однако свободу дочери родители ограничивают жёсткими мерами безопасности. "Ариела всегда с охраной. Так будет до 18 лет", — подчеркнула Оксана. Система контроля исключает тайные встречи: "Там ничего не скроешь — всё видят "глаза" наших телохранителей".

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей. Звёздные супруги не скрывают, что готовы к пятому ребёнку.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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