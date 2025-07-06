Ягодная подсказка: как десерт Галкина* выдал тайну их местонахождения

Поклонники обнаружили признаки возвращения Галкина* и Пугачевой в Латвию

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Максим Галкин* невольно намекнул подписчикам на возвращение из Европы. В своём блоге юморист опубликовал фото ягодного десерта — земляники с черникой под ванильным соусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Галкин

Поклонники мгновенно заметили деталь: эти лесные ягоды сложно найти в Испании, где, как предполагалось, отдыхала семья. Зато они типичны для Латвии, особенно в окрестностях Юрмалы. Там у Пугачёвой и Галкина* есть дом.

"Испанская черника? Сомнительно. А вот в юрмальских лесах — легко", — прокомментировали пользователи.

Они предположили: ягоды собраны или куплены на местных рынках, что указывает на возвращение в Латвию.

Ранее Галкин* выложил совместное фото с Аллой Пугачёвой — первое за долгое время. Однако внимание привлёк не факт появления Примадонны, а её неестественная внешность.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



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