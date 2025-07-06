После 11 лет брака с Джорджем Клуни: что помогает Амаль быть успешной мамой и правозащитницей

Секреты семейной жизни: как Амаль Клуни и Джордж Клуни сохраняют счастье вместе

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Амаль Клуни рассказала о семейной жизни с Джорджем Клуни. После 11 лет брака правозащитница называет себя "счастливицей".

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джордж Клуни с женой

В откровенном интервью Glamour она призналась, что муж стал её фундаментом. Благодаря его поддержке она может свободно развивать международную карьеру без чувства вины.

Звездная пара воспитывает 8-летних близнецов Александра и Эллу. Амаль вспомнила ключевой момент материнства: "Джордж настоял, чтобы я поехала на выступление в Совбез ООН, взяв заботу о детях на себя. Это типично для него".

"Ценю каждое мгновение с ним и детьми. Счастье — в простых вещах: смех за ужином, совместные прогулки", - призналась правозащитница.

При этом Клуни строго охраняют приватность: Амаль отметила, что их задача, как родителей, оградить детей от медийного влияния, чтобы не лишать их детства.

Джордж, по словам супруги, — образцовый отец, который мастерски находит баланс между съёмками и семейными обязанностями: "для близнецов он — герой, строящий крепости из подушек".

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.



А́маль Клу́ни (англ. Amal Clooney), при рождении — Амаль Аламудди́н (араб. أمل علم الدين‎; род. 3 февраля 1978, Бейрут) — британский юрист ливанского происхождения.



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