1 млн рублей и извинения: как Смолов пытается замять скандал с дракой в Кофемании

Фёдор Смолов перевёл 1 млн рублей в качестве компенсации за скандал в Кофемании

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Фёдор Смолов предпринял шаги к урегулированию скандала в "Кофемании". Футболист перевёл 1 млн рублей в качестве компенсации мужчине, получившему удар от него в майской драке.

Фото: сommons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фёдор Смолов

По данным Sport Baza, деньги были переведены ещё 11 июня через нотариуса на счёт в крупном банке. Они до сих пор доступны для получения без условий. Смолов также направил потерпевшему официальные извинения, признав своё поведение недопустимым.

Однако сторона пострадавшего отказалась не только от выплаты, но и от прямого контакта с футболистом. Источники отмечают: Смолов был готов увеличить сумму, но категорически отверг требования вымогателей, запросивших 20 млн рублей за неразглашение видео.

Именно после этого отказа запись с дракой оказалась в Сети. Сейчас полиция проводит проверку по факту возможного вымогательства.

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2018).



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