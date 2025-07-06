Марго Овсянникова против Ольги Бузовой: кто на самом деле ближе к Киркорову?

Киркоров о Марго Овсянниковой и Бузовой: почему их нельзя сравнивать

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После недавнего инцидента в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров, похоже, возвращается в строй. Недавно он появился на публике, посетив акробатическое шоу "Аукцион" вместе со своей протеже, начинающей певицей Марго Овсянниковой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Пользуясь случаем, журналисты поинтересовались самочувствием артиста. Киркоров заверил, что идёт на поправку. Разговор коснулся и Марго, которую многие сравнивают с Ольгой Бузовой.

Киркоров пресёк любые попытки сопоставления двух артисток.

"Они совершенно разные. Это две разные совершенно единицы — каждая хороша по-своему. Их нельзя сравнивать, это несравнимо, неправильно", — заключил артист в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

Сама Освянникова также прокомментировала сравнения, подчеркнув разницу в их профессиональном образовании, поскольку Бузова — географ, а Марго — артистка.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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