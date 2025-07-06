Марго Овсянникова против Ольги Бузовой: кто на самом деле ближе к Киркорову?

После недавнего инцидента в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров, похоже, возвращается в строй. Недавно он появился на публике, посетив акробатическое шоу "Аукцион" вместе со своей протеже, начинающей певицей Марго Овсянниковой.
Пользуясь случаем, журналисты поинтересовались самочувствием артиста. Киркоров заверил, что идёт на поправку. Разговор коснулся и Марго, которую многие сравнивают с Ольгой Бузовой.
Киркоров пресёк любые попытки сопоставления двух артисток.
"Они совершенно разные. Это две разные совершенно единицы — каждая хороша по-своему. Их нельзя сравнивать, это несравнимо, неправильно", — заключил артист в беседе с Telegram-каналом "Звездач".
Сама Освянникова также прокомментировала сравнения, подчеркнув разницу в их профессиональном образовании, поскольку Бузова — географ, а Марго — артистка.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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