Загадка Владимира Селиванова: почему он не спешит жениться на матери своего сына?

Владимир Селиванов раскрыл причину, по которой до сих пор не узаконил отношения с матерью своего сына Александрой Калмыковой. Пара, воспитывающая общего годовалого сына Кирилла, недавно обручилась, но свадьбу откладывает ради необычного ритуала.
На презентации шоу "Большой куш. Бангкок" актёр сообщил: они с Александрой хотят сначала обвенчаться в Грузии и лишь потом официально пожениться.
"В России венчание без штампа в паспорте невозможно. А мы хотим по старинке: как при Пушкине — сначала церковь, потом ЗАГС", — пояснил Селиванов Woman.ru.
Он подчеркнул философский подход: "Браки заключаются на небесах. Штамп — формальность после". Церемония венчания будет камерной, с близкими. А вот свадьбу пара планирует масштабной и "креативной", детали пока хранят в секрете.
Несмотря на отсутствие документов, Селиванов и Калмыкова уже считают себя семьей. "Саня взяла мою фамилию. У нас общий дом, сын. Остальное — красивые традиции", — отметил звезда "Реальных пацанов".
Александра пока не занята подготовкой, лишь присматривает платья на Pinterest.
Владимир Юрьевич Селиванов (род. 22 июля 1985, Лысьва, Пермская область, СССР) (VAVAN) — российский актёр, музыкант, участник КВН.
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