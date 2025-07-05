Две потери за год: как смерть Джулиана Макмэхона переплелась с трагедией Шэннон Доэрти

Алиса Милано и звёзды Зачарованных оплакивают смерть Джулиана Макмэхона

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Актриса и звезда сериала "Зачарованные" Алиса Милано эмоционально отреагировала на новость о смерти коллеги Джулиана Макмэхона, сыгравшего в проекте её возлюбленного,

Фото: flickr by Danny Casillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джулиан Макмэхон

В личном блоге артистка опубликовала пронзительный пост, посвящённый актёру, сражавшемуся с онкологическим заболеванием.

"Моё сердце разбито. Джулиан освещал комнаты улыбкой, озорством и теплом. На съёмках он дарил мне чувство безопасности, бросал вызов, поддерживал. Он был больше, чем экранный муж — настоящий друг, говоривший правду с любовью. Мои мысли с его девочками — они были его миром", — написала она.

Ещё одна звезда сериала Холли Мэри Комбс (Пайпер) связала две потери: "Надеюсь, ты найдешь Шэннон [Доэрти] и потанцуешь в лепестках роз. Твоей жажде жизни и безумному юмору не было равных". Доэрти, сыгравшая Прю, умерла от рака год назад.

Роуз Макгоуэн (Пейдж) кратко написала: "Семья "Зачарованных" любит тебя". Брайан Краузе (Лео) добавил: "Один из самых смешных, дьявольски красивых и добрых коллег. Его будет не хватать".

МакМэхон навсегда останется в памяти как Коул Тёрнер — демон, покоривший сердца миллионов. Его уход стал ещё одной невосполнимой потерей для легендарного актёрского состава сериала.

Уточнения

«Зачаро́ванные» (англ. Charmed) — американский телесериал, созданный телекомпанией Spelling Television при участии Констанс М. Бёрдж и Брэда Керна в качестве шоураннеров.



Джу́лиан Де́йна Уи́льям Макмэ́хон (англ. Julian Dana William McMahon [ˈdʒuːliən məkˈmɑːn]; 27 июля 1968, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия — 2 июля 2025, Клируотер, Флорида) — австралийский актёр, наиболее известный по ролям Коула Тёрнера в телевизионном сериале «Зачарованные» и доктора Виктора фон Дума в фильмах «Фантастическая четвёрка» (2005), «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного Сёрфера» (2007).



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