Бывшие бунтарки Тату поставили жёсткие условия: какие кадры зрители больше не увидят

Штрафы и запреты: как изменится сценическое шоу воссоединившейся группы Тату

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Участницы группы "Тату" Лена Катина и Юлия Волкова ввели строгие правила для совместных выступлений. Артистки отказались от поцелуев, объятий и флирта на сцене.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Группа ТАТУ

Это решение продиктовано соблюдением российского законодательства. Выступления теперь будут проходить под рейтингом "10+". По информации Telegram-канала Mash, певицы готовы закрепить эти ограничения в контрактах и платить штрафы за нарушения.

Финансовые условия воссоединения: гонорар за совместный концерт составляет 10 млн рублей. Для сравнения, сольные выступления Катиной оцениваются в 1 млн, Волковой — в 1,5 млн рублей.

Официально о возвращении "Тату" объявили 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Катиной, анонсировав новые проекты. При этом представитель Лены Катиной уточнил, что артистка продолжит сольную карьеру параллельно с групповой деятельностью.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.



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