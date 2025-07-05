Бывшие бунтарки Тату поставили жёсткие условия: какие кадры зрители больше не увидят

Участницы группы "Тату" Лена Катина и Юлия Волкова ввели строгие правила для совместных выступлений. Артистки отказались от поцелуев, объятий и флирта на сцене.
Это решение продиктовано соблюдением российского законодательства. Выступления теперь будут проходить под рейтингом "10+". По информации Telegram-канала Mash, певицы готовы закрепить эти ограничения в контрактах и платить штрафы за нарушения.
Финансовые условия воссоединения: гонорар за совместный концерт составляет 10 млн рублей. Для сравнения, сольные выступления Катиной оцениваются в 1 млн, Волковой — в 1,5 млн рублей.
Официально о возвращении "Тату" объявили 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Катиной, анонсировав новые проекты. При этом представитель Лены Катиной уточнил, что артистка продолжит сольную карьеру параллельно с групповой деятельностью.
«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.
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