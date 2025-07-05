Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие тренировки для утра: йога, кардио и HIIT для зарядки и потери калорий
Штрафы и запреты: как изменится сценическое шоу воссоединившейся группы Тату
Ультрапереработанные продукты увеличивают риск преждевременной смерти на 10% — исследование США
Эти два компонента сохранят красоту вашего букета дольше привычного
Томаты из Азербайджана остаются в России: объяснение от Оксаны Лут
Экологический катастрофа: более 500 птиц могут исчезнуть в ближайшие сто лет
Рынок жилья в Греции изменился: где в Афинах купить квартиру дешевле, чем в пригороде
Приз Версаля: самые красивые аэропорты мира, в которых хочется остаться подольше
Почему нехватка сна приводит к перееданию и ожирению — эксперты объясняют

Скандальная афиша Козловского — три причины, почему о Frank не умолкают споры

Билеты до 20 тыс. рублей: Козловский вновь сыграет в Москве после двухлетнего перерыва
1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Данила Козловский, недавно вернувшийся на российскую сцену, в своём блоге опубликовал афишу моноспектакля "Frank", который покажет в московском Театре Эстрады 10, 12 и 13 июля.

Данила Козловский
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Данила Козловский

Это событие стало продолжением неоднозначного возвращения: 24 июня стало известно об участии Козловского в спектакле "Чуковский" после двухлетнего отсутствия в России. Новость вызвала волну критики.

Многие напомнили, что актёр, по слухам, зарабатывал за границей и избегал публичных высказываний о своей позиции. Теперь анонс дополнительных выступлений с билетами от 7 до 20 тысяч рублей рискует усилить негативную реакцию.

Сам Козловский ранее опровергал слухи об эмиграции, называя Россию "домом и Родиной". Однако его длительное отсутствие на местных экранах и сцене породило вопросы.

Моноспектакль "Frank" — авторский проект звезды "Экипажа". В Театре Эстрады подчёркивают: это "особое событие" с ограниченным количеством показов. Для Козловского эти выступления станут первым публичным театральным опытом в Москве за последние годы на фоне продолжающихся дискуссий.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.

Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Томаты из Азербайджана остаются в России: объяснение от Оксаны Лут
Экологический катастрофа: более 500 птиц могут исчезнуть в ближайшие сто лет
Рынок жилья в Греции изменился: где в Афинах купить квартиру дешевле, чем в пригороде
Приз Версаля: самые красивые аэропорты мира, в которых хочется остаться подольше
Почему нехватка сна приводит к перееданию и ожирению — эксперты объясняют
Что нельзя делать при вождении с МКПП — советы экспертов
Почему омлет не поднимается и как это исправить
Трендовый маникюр Сорбет 2025: создайте полупрозрачный и свежий летний образ
Имбирь для иммунитета и пищеварения: когда он полезен, а когда опасен для здоровья
Билеты до 20 тыс. рублей: Козловский вновь сыграет в Москве после двухлетнего перерыва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.