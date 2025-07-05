Скандальная афиша Козловского — три причины, почему о Frank не умолкают споры

Билеты до 20 тыс. рублей: Козловский вновь сыграет в Москве после двухлетнего перерыва

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Данила Козловский, недавно вернувшийся на российскую сцену, в своём блоге опубликовал афишу моноспектакля "Frank", который покажет в московском Театре Эстрады 10, 12 и 13 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

Это событие стало продолжением неоднозначного возвращения: 24 июня стало известно об участии Козловского в спектакле "Чуковский" после двухлетнего отсутствия в России. Новость вызвала волну критики.

Многие напомнили, что актёр, по слухам, зарабатывал за границей и избегал публичных высказываний о своей позиции. Теперь анонс дополнительных выступлений с билетами от 7 до 20 тысяч рублей рискует усилить негативную реакцию.

Сам Козловский ранее опровергал слухи об эмиграции, называя Россию "домом и Родиной". Однако его длительное отсутствие на местных экранах и сцене породило вопросы.

Моноспектакль "Frank" — авторский проект звезды "Экипажа". В Театре Эстрады подчёркивают: это "особое событие" с ограниченным количеством показов. Для Козловского эти выступления станут первым публичным театральным опытом в Москве за последние годы на фоне продолжающихся дискуссий.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.