Куча ненужных мыслей: что спровоцировало экстренную госпитализацию Фриске

Воспаление лимфоузлов и госпитализация: подробности о состоянии Фриске

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась в больничной палате. Блогерша сообщила в Telegram о госпитализации из-за воспаления шейных лимфоузлов, высокой температуры и сильного отёка.

Фото: instagram by личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Фриске

Изначально Фриске надеялась избежать стационара, но через несколько часов опубликовала фото с больничной койки.

"Куча ненужных мыслей… Сижу, плачу. Дай бог, чтобы всё было хорошо", — написала она, раскрывая тревожное состояние.

Незадолго до госпитализации Фриске сделала тяжёлое признание. 2 июля она рассказала о потере ребёнка в 2011 году. Тогда, перед поездкой в Майами, врачи поставили 5 недель беременности.

После круиза УЗИ показало слабое сердцебиение плода — всего 87 ударов. Несмотря на это, медик разрешил перелёт в Москву. В самолёте у Фриске началось кровотечение.

В столице её сразу забрала скорая. Неделю в перинатальном центре сердце ребенка ещё билось, но потом остановилось. Врачи констатировали замёрзшую беременность и выкидыш.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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