Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массовая гибель пчёл в США: 62 % колоний под угрозой, что делать?
Тамплиеры ушли, но след остался: куда ведёт тропа от замка Верхний Кенигсбург
Как выбрать кухонный смеситель: названы практичные и эстетичные решения
Дерматолог Амосова: отказ от SPF и масла для загара опасны для кожи
Как избежать засорения топливных форсунок в двигателе
Как замариновать куриную грудку, чтобы она была сочной
Неандертальцы и головные боли: неожиданные научные выводы
Успех в бодибилдинге: как три простых упражнения могут помочь новеньким
Как избежать укачивания у детей в машине: советы для комфортных путешествий

Куча ненужных мыслей: что спровоцировало экстренную госпитализацию Фриске

Воспаление лимфоузлов и госпитализация: подробности о состоянии Фриске
1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья оказалась в больничной палате. Блогерша сообщила в Telegram о госпитализации из-за воспаления шейных лимфоузлов, высокой температуры и сильного отёка.

Наталья Фриске
Фото: instagram by личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Фриске

Изначально Фриске надеялась избежать стационара, но через несколько часов опубликовала фото с больничной койки.

"Куча ненужных мыслей… Сижу, плачу. Дай бог, чтобы всё было хорошо", — написала она, раскрывая тревожное состояние.

Незадолго до госпитализации Фриске сделала тяжёлое признание. 2 июля она рассказала о потере ребёнка в 2011 году. Тогда, перед поездкой в Майами, врачи поставили 5 недель беременности.

После круиза УЗИ показало слабое сердцебиение плода — всего 87 ударов. Несмотря на это, медик разрешил перелёт в Москву. В самолёте у Фриске началось кровотечение.

В столице её сразу забрала скорая. Неделю в перинатальном центре сердце ребенка ещё билось, но потом остановилось. Врачи констатировали замёрзшую беременность и выкидыш.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать
Авто
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Последние материалы
Массовая гибель пчёл в США: 62 % колоний под угрозой, что делать?
Тамплиеры ушли, но след остался: куда ведёт тропа от замка Верхний Кенигсбург
Как выбрать кухонный смеситель: названы практичные и эстетичные решения
Дерматолог Амосова: отказ от SPF и масла для загара опасны для кожи
Как избежать засорения топливных форсунок в двигателе
Как замариновать куриную грудку, чтобы она была сочной
Неандертальцы и головные боли: неожиданные научные выводы
Успех в бодибилдинге: как три простых упражнения могут помочь новеньким
Воспаление лимфоузлов и госпитализация: подробности о состоянии Фриске
Как избежать укачивания у детей в машине: советы для комфортных путешествий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.