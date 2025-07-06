Три Волочковых в одном: балерина призналась, почему ей сложно найти своего мужчину

Волочкова назвала три главных качества идеального партнёра

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась своими взглядами на идеального мужчину, подчеркнув, что внешность — далеко не главное. В интервью НСН она заявила, что ищет не просто красивого партнёра, а человека с сильным характером и масштабной личностью. Балерина призналась, что ей важны благородство, достоинство и умение проходить через жизненные трудности.

Фото: commons.wikimedia.org by Huhu, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Розы

По словам Волочковой, она не готова соглашаться на меньшее и связывать свою жизнь с человеком, который не сможет оценить её как личность и как артистку. Она подчеркнула, что посвятила искусству огромную часть своей жизни и ожидает от партнёра уважения к её творческому пути.

Идеальный мужчина, по мнению балерины, должен быть искренним, добрым, светлым и, главное, обладать невероятной силой духа, чтобы стать настоящей опорой. Именно поэтому, как призналась Волочкова, она до сих пор не встретила "того самого".

"Меня спрашивают, почему я ещё не замужем? А потому что мне нужен человек, в котором должно быть три Волочковых по силе духа, силе воли и по умению выходить из испытаний", — сказала Анастасия.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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