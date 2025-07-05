Дочь Тимати рассказала о мечтах: в каком возрасте она хочет выйти замуж и родить?

Мать Тимати Симона Юнусова опубликовала откровенный разговор с внучкой Алисой. В видео 11-летняя дочь рэпера поделилась неожиданными взглядами на жизнь.
"Влюбляться можно в любом возрасте", — уверена девочка, вспомнив первую симпатию в 5 лет. Серьёзные отношения она планирует начинать в 14-16 лет, а замуж выйти в 25.
"Хочу родить в 22 года! Тогда я буду молодой мамой, а не стариком", — честно призналась девочка.
На вопрос бабушки о финансовой готовности Алиса ответила: "Это пока мечты. Я обеспечу себя через карьеру в кино".
Алиса — дочь Тимати и Алены Шишковой. После расхода родителей девочку воспитывает бабушка Симона. Юнусова также помогает невестке Анастасии Решетовой растить сына рэпера Ратмира.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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