Литературный скандал: почему дочь Якубовича больше не хочет видеть свою книгу на полках магазинов?

Литературные трудности Варвары Видо: что пошло не так?

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Варвара Видо, дочь Леонида Якубовича, столкнулась с неожиданными трудностями на пути к литературному успеху. После тёплого приёма её дебютной книги, вышедшей весной, планы на выпуск следующей работы оказались под угрозой. Причиной стали непомерные наценки в книжных магазинах, из-за которых стоимость издания выросла втрое.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Книжный магазин

Такая ценовая политика отпугнула потенциальных читателей, что глубоко расстроило начинающую писательницу. Не выдержав давления, Варвара приняла решение изъять книгу из продажи.

Реакция общественности была неоднозначной. Многие выразили поддержку дочери Якубовича, понимая её разочарование, однако нашлись и те, кто обвинил её в излишней эмоциональности. Одна из подписчиц, ссылаясь на финансовое благополучие её отца, посоветовала Варваре самостоятельно заниматься изданием книг.

Такой комментарий задел писательницу. Она не смогла промолчать и ответила на критику, выразив сожаление о том, что в социальных сетях находится место для подобных негативных высказываний.

"Никогда не устану разочаровываться в людях. Спасибо соцсетям, которые таких вот привечают. Классно же гадости писать с закрытого аккаунта", — написала Варвара.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



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