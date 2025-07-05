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Oasis воссоединились на сцене: что скрывалось за их 16-летней враждой?

Oasis взорвали Кардифф: легендарное воссоединение братьев Галлахеров после 16 лет вражды
1:27
Шоу-бизнес » Зарубежный

Исторический момент: британская рок-группа Oasis воссоединилась на сцене впервые за 16 лет. Грандиозное шоу прошло 5 июля на стадионе Principality в Кардиффе.

Oasis
Фото: flickr by freschwill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Oasis

Братья Лиам и Ноэл Галлахеры вышли вместе впервые с 2009 года, открыв грядущее мировое турне. Публика услышала мощь хитов 90-х: "Hello", "Acquiesce", "Live Forever", "Wonderwall" и "Champagne Supernova". Особенно трогательно прозвучало "Walkaway", посвящённое погибшему футболисту Жоте.

Состав впечатлил: кроме Галлахеров, на сцену вернулись гитаристы Пол Артурс (ранние альбомы) и Джем Арчер, басист Энди Белл. Барабанщиком стал Джоуи Варонкер. Ноэл спел "Talk Tonight" и "Little By Little", Лиам вёл "Stand By Me" и "D'You Know What I Mean?".

Этот концерт — финал многолетней вражды. В 2009-м Oasis распались после скандала: Ноэл обвинил Лиама в срыве концерта из-за пьянства. Последовали суды, оскорбления в СМИ и сольные проекты — High Flying Birds и Beady Eye.

Неожиданное примирение случилось в августе 2024-го. Теперь группа отправляется в глобальное турне "Galapagos" по Великобритании, США, Мексике, Южной Корее, Австралии и Южной Америке.

Уточнения

Oasis (МФА: [əʊˈeɪsɪs], рус. Оазис) — британская рок-группа. Одна из самых влиятельных и коммерчески успешных групп 90-х.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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