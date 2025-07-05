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15 треков, которые любой рокер должен знать наизусть — самый неожиданный выбор в конце списка

Вечные гимны рока: как 15 песен 1960-1980-х сформировали музыкальную историю
2:51
Шоу-бизнес » Зарубежный

Классический рок — это не жанр, а вечность. Это не просто песни, а наэлектризованные гимны, гремевшие на стадионах, звучавшие с виниловых проигрывателей и выдержавшие проверку временем.

Концерт группы Metallica
Фото: commons.wikimedia.org by DallasFletcher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Концерт группы Metallica

От виртуозных соло Led Zeppelin до поэтичной ярости Pink Floyd — эти 15 треков не просто сформировали рок, они определили его.

Led Zeppelin с "Stairway to Heaven" (1971) создали восьмиминутную симфонию: от шёпота акустики до огненного соло. Роберт Плант пел о духовных поисках, а рифф Джимми Пейджа учил гитаристов дерзости.

"Bohemian Rhapsody" Queen (1975) взорвала каноны: опера, рок и баллада слились в шестиминутном безумии. Фредди Меркьюри доказал — рок может быть высоким искусством.

Eagles в "Hotel California" (1976) сплели мистику с реальностью. Загадка отеля ("Можешь уйти, но не сможешь уехать") и гитарный дуэт Дона Фелдера/Джо Уолша стали символом эпохи.

Гнев и нежность Guns N' Roses в "Sweet Child o' Mine" (1987) покорили чарты. Рык Слэша — визитка рока 80-х.

Deep Purple в "Smoke on the Water" (1972) увековечили пожар в Швейцарии. Ритчи Блэкмор создал рифф, который учат все новички.

Pink Floyd в "Comfortably Numb" (1979) погрузили в боль отчуждения. Соло Дэвида Гилмора называют "голосом души".

Брюс Спрингстин в "Born to Run" (1975) спел гимн свободе. Саксофон Кларенса Клемонса — крик мятежной юности.

"Free Bird" Lynyrd Skynyrd (1973): Баллада о свободе с эпичным 5-минутным соло.
"Dream On" Aerosmith (1973): Философский гимн Стивена Тайлера о мечтах.
"Back in Black" AC/DC (1980): Жёсткий ребут группы после смерти Бона Скотта.
"Gimme Shelter" The Rolling Stones (1969): Мрачный шедевр о хаосе эпохи.
"Whole Lotta Love" Led Zeppelin (1969): Секс, психоделия и рифф-монстр.
"Light My Fire" The Doors (1967): Гипнотический гимн "Лета любви".
"Layla" Derek and the Dominos (1970): Боль Эрика Клэптона по чужой жене.
"More Than a Feeling" Boston (1976): Ностальгия, записанная в подвале.

Уточнения

Led Zeppelin (рус. Лед Зе́ппелин, МФА: [ˌlɛd ˈzɛpˌlɪn]) — британская рок-группа, образовавшаяся в сентябре 1968 года в Лондоне, и признанная одной из самых успешных, новаторских и влиятельных в современной истории.

Queen (Куи́н; в переводе с англ. — «Королева») — британская рок-группа, добившаяся широчайшей известности в середине 1970-х годов, и одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки.

The Doors (рус. Дорз, с англ. — «Двери») — американская рок-группа, созданная в 1965 году в Лос-Анджелесе, оказавшая сильное влияние на культуру и искусство 1960-х годов. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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