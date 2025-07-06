Ела одну гречку и дешёвые яблоки: как Анна Семенович боролась с финансовыми трудностями

Как Анна Семенович преодолела финансовые трудности: секрет её успеха

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В откровенном интервью Анна Семенович рассказала о непростых временах, которые пережила её семья. Путь к успеху был тернист и начинался с серёзных финансовых трудностей. Потеря отцовского бизнеса оставила семью без средств к существованию, заставив будущую звезду довольствоваться скромным рационом.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

"Я могла есть только гречку, покупала дешёвые яблоки и варила варенье-пятиминутку. Просто ни на что не было денег!" — призналась Семенович в проекте Кристины Задоры "Семейные тайны".

В юности, когда Анна занималась фигурным катанием в США, ей приходилось выживать на пособие и добираться до тренировок на велосипеде из-за отсутствия денег на автомобиль. Даже после обретения популярности в составе группы "Блестящие" финансовая стабильность не была гарантирована.

Уход из группы стал новым вызовом, потребовавшим самостоятельного поиска работы, однако Анна не опустила руки, а проявила упорство и веру в свои силы. Она убеждена, что в современном мире всегда можно найти способ заработать на жизнь, главное — иметь желание и действовать.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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