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Шокирующие воспоминания Дмитрия Колдуна: насилие и алкоголизм в семье сломали его детство

Как развод родителей изменил детство Дмитрия Колдуна
1:26
Шоу-бизнес

Детство Дмитрия Колдуна, как оказалось, было далеко не безоблачным. В недавнем интервью "Теленеделе" он поделился непростыми воспоминаниями о том, как развод родителей в шестилетнем возрасте перевернул его мир. Счастливая семья, которую он помнил, осталась в прошлом, а впереди ждали скитания между мамой и папой, сложные отношения с братом и отцом.

Дмитрий Колдун
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дмитрий Колдун

Но настоящим испытанием стало появление в жизни матери нового мужчины. В доме поселились алкоголь, насилие и постоянные конфликты. Певец признаётся, что эта атмосфера оставила глубокий след в его душе.

"Отчим у меня был странный, такое же окружение, соседи: круглосуточный алкоголь, побои, драки, все это не прекращалось годами…" — рассказал певец.

Несмотря на все трудности, Колдун считает, что в итоге всё сложилось лучше, чем могло бы. Он признаёт, что и сам совершал ошибки и разочаровывал людей, но, возможно, именно пережитое помогло ему стать тем, кто он есть сейчас.

Самой большой болью в жизни артиста остаётся ранняя смерть отца. Он сожалеет о том, что не проводил с ним достаточно времени, ведь именно отец привил ему любовь к музыке и научил играть на инструментах. Колдун уверен, что именно от отца он унаследовал свой музыкальный талант.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Колду́н (бел. Дзмітрый Аляксандравіч Калдун; 11 июня 1985, Минск) — белорусский и российский певец, поэт и композитор. Победитель проекта «Фабрика звёзд-6» на «Первом канале».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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