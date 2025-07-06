Полиэтиленовая матрёшка: Ксения Собчак сравнила артистку с нейросетевым искусством — откровения в эфире!

Собчак о Кадышевой: псевдорусский стиль и случайный успех

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом выпуске своего YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" Ксения Собчак затронула тему феноменальной популярности Надежды Кадышевой, особенно среди молодого поколения. Не стесняясь в выражениях, телеведущая поделилась своим видением творчества народной артистки. Собчак назвала стиль Кадышевой "искажённым, псевдорусским", сравнив её образ с "полиэтиленовой матрешкой в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

По мнению журналистки, успех Кадышевой — скорее случайность, и подобной востребованности может добиться практически любой артист. В завершение своего монолога Собчак с иронией посоветовала певице пользоваться моментом и повышать гонорары за выступления.

"Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искажённое, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью", — поиронизировала телеведущая.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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