Эмма Уотсон выбрала необычное хобби в Оксфорде — и это нечто большее, чем просто спорт

Эмма Уотсон стала рулевой в гребной команде Оксфорда — главные детали

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Эмма Уотсон активно осваивает жизнь в Оксфорде. Недавно актрису заметили на романтическом пикнике у реки. Параллельно она погружена в академическую деятельность.

Фото: flickr by Joella Marano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эмма Уотсон

После магистратуры по творческому письму звезда начала докторскую по философии. Но учёба — не единственный её вызов. Уотсон выбрала необычное хобби с высокой нагрузкой.

Актриса стала рулевой (коксом) в женской гребной команде New College. Эта роль требует управления лодкой и мотивации гребцов. Кокс не гребёт, но ответственность огромна.

Эксперты поясняют: рулевой проводит столько же времени на воде, как и спортсмены. Требуются и дополнительные тренировки, например, бег. Ключевое качество — умение сочетать контроль и поддержку.

"Вы должны вселять уверенность, особенно в гонках, когда силы на исходе", — отмечают бывшие коксы.

Режим интенсивный: минимум три выхода на воду в неделю, часто на рассвете.

Несмотря на нагрузку от учёбы и гребли, поклонники надеются, что Эмма найдёт время для летнего отдыха.

Уточнения

Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.





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