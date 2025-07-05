Сыр, масло, сухари: как Настя Ивлеева и Филипп Бегак обрели счастье в деревне?

Новый навык Насти Ивлеевой: как она делает сыр и масло своими руками

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскрыла детали своей новой жизни в деревне. Вместе с мужем Филиппом Бегаком она снимает шоу о сельских буднях.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анастасия Ивлеева

34-летняя блогерша показала в соцсетях видео: она ухаживает за животными, полет грядки, устанавливает пугало и даже управляет трактором. Бегак активно участвует во всех делах. Кадры их поцелуя в цветущем поле стали символом идиллии.

В Telegram Ивлеева похвасталась новым навыком: "Сделала сыр и масло сама. Оказалось вкусно!" Но добавила с юмором, что ужинала сухарями — привыкает постепенно. Также она показала выращенный собственноручно огурец и закат над полями.

Этот образ резко контрастирует с недавним прошлым. В 2023 году Ивлееву "отменили" после скандальной "голой" вечеринки в "Мутаборе". Кадры вызвали шок, и Настя ушла из соцсетей.

Её возвращение удивило всех: тёмные волосы, путешествия по русским монастырям. А в конце 2024 года она неожиданно объявила о свадьбе. Её избранник — Филипп Бегак, дальний родственник знаменитых династий Кончаловских и Михалковых.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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