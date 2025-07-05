Что произошло в Кофемании: неожиданные подробности конфликта с участием Смолова

Видео драки Смолова стало достоянием Сети: футболист отказался платить за молчание

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Футбольный мир всколыхнуло видео с участием нападающего Фёдора Смолова. Запись, всплывшая в Сети сейчас, запечатлела, как 35-летний игрок наносит удары двум мужчинам в московском кафе "Кофемания". Инцидент произошел еще 28 мая, около 7:30 утра, на Никитской улице.

Фото: сommons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фёдор Смолов

Это место печально известно скандалом 2018 года с Кокориным и Мамаевым. Теперь история повторилась с другим футболистом сборной России. Причины конфликта неясны. По одной из версий, мужчины громко обсуждали Смолова и провоцировали его. Видео фиксирует лишь результат: быстрые удары и попытки окружающих разнять дерущихся.

Однако самым неожиданным стало развитие событий после драки. Журналист Иван Карпов сообщает: от Смолова потребовали деньги, чтобы запись не попала в интернет. Это была попытка вымогательства. Футболист отказался платить, и компромат, как и угрожали, обнародовали.

Видео мгновенно разлетелось по Telegram-каналам, вызвав бурные споры. Одни пользователи оправдывают Смолова, другие вспоминают суровый приговор Кокорину и Мамаеву. Пока официальных комментариев ни от самого футболиста, ни от полиции не последовало.

Напомним, Смолов — известный форвард, игрок сборной России с 2012 года. В последнее время он позиционировал себя как примерный семьянин. Летом 2023 года он женился на диджее Карине Истоминой, а осенью у пары родилась дочь Лора.

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий.



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