Что произошло в Кофемании: неожиданные подробности конфликта с участием Смолова

Футбольный мир всколыхнуло видео с участием нападающего Фёдора Смолова. Запись, всплывшая в Сети сейчас, запечатлела, как 35-летний игрок наносит удары двум мужчинам в московском кафе "Кофемания". Инцидент произошел еще 28 мая, около 7:30 утра, на Никитской улице.
Это место печально известно скандалом 2018 года с Кокориным и Мамаевым. Теперь история повторилась с другим футболистом сборной России. Причины конфликта неясны. По одной из версий, мужчины громко обсуждали Смолова и провоцировали его. Видео фиксирует лишь результат: быстрые удары и попытки окружающих разнять дерущихся.
Однако самым неожиданным стало развитие событий после драки. Журналист Иван Карпов сообщает: от Смолова потребовали деньги, чтобы запись не попала в интернет. Это была попытка вымогательства. Футболист отказался платить, и компромат, как и угрожали, обнародовали.
Видео мгновенно разлетелось по Telegram-каналам, вызвав бурные споры. Одни пользователи оправдывают Смолова, другие вспоминают суровый приговор Кокорину и Мамаеву. Пока официальных комментариев ни от самого футболиста, ни от полиции не последовало.
Напомним, Смолов — известный форвард, игрок сборной России с 2012 года. В последнее время он позиционировал себя как примерный семьянин. Летом 2023 года он женился на диджее Карине Истоминой, а осенью у пары родилась дочь Лора.
Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.