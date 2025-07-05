Брэд Питт признал свою вину: что он сказал об Анджелине Джоли спустя годы?

Брэд Питт признал свои ошибки в отношениях с Анджелиной Джоли

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Брэд Питт выразил глубокое сожаление о своих действиях во время брака с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает источник издания US Weekly, близкий к окружению актёра.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Питт открыто признаёт: их развод стал "токсичной ситуацией", сопровождавшейся нездоровой атмосферой.

"Он любил её и осознаёт свои промахи", — цитирует инсайдер слова звезды.

Конфликт длился годами и серьезно повлиял на его жизнь.

Особую боль актёру причиняет охлаждение отношений с детьми. Источник уточняет: Питт понимает, что события развода настроили наследников против него. Примечательно, что сейчас он не возлагает вину исключительно на Джоли.

Роман знаменитостей начался в 2004 году, но официально они поженились лишь в 2014-м. Уже через два года Джоли подала на развод. Основной причиной называют проблемы Питта с алкоголем.

Решающим стал инцидент в самолете в 2016 году: тогда актёра обвинили в агрессии в отношении супруги и одного из детей. Бракоразводный процесс завершился только в 2024 году, став одним из самых затяжных в Голливуде.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.



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