Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России обновили список городов с семейной ипотекой на вторичное жильё
Искусственный интеллект смог помочь паре завести ребенка
687,7 млрд долларов: Россия увеличила свои резервы за неделю
Биофобия: как культурные стереотипы и мифы формируют наш страх перед животными
Режиссёр Моей прекрасной няни объяснил, как избежать провала при съёмках ремейка
В Марради время останавливается: это тосканское место прячется между Флоренцией и Болоньей
Ваш дом засияет: 7 бюджетных приёмов для роскошного интерьера
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry
8 эффективных масок для лица: вдохните новую жизнь в уставшую кожу!

Будем вдвоём голосить: Собчак оценила шутку Иды Галич о затоплении Питера по её вине

Собчак ответила Иде Галич, которая обвинила её в затоплении Санкт-Петербурга
0:54
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на предположение Иды Галич о том, что в Санкт-Петербурге началось наводнение после приезда Собчак.

Невский проспект
Фото: commons.wikimedia.org by Skif-Kerch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Невский проспект

Ксения Собчак оценила шутку блогера Иды Галич, которая связала затопление Питера с приездом журналистки на ВК-фест.

"Ахахахааха. Ну, кстати, да! Еду в Питер, который затопило", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак вспомнила, что Галич была её соведущей на благотворительном аукционе.

Журналистка предвкушает интересную работу на фестивале в Питере, где разбушевалась природная стихия.

"В худшем случае будем вдвоем голосить под дождём — как минимум романтично", — выразила своё мнение Ксения.

Ранее Ксения Собчак сравнила деловой завтрак ПМЭФ с голой вечеринкой.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. 

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе
Домашние животные
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе Аудио 
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Тело не худеет: почему вес встал при похудении и как это исправить?
Китай замедлил вращение Земли
Добавьте это вместо хлеба: как сделать котлеты идеально сочными
Клубничные кусты воспрянут, если сделать одну важную вещь — далеко не все об этом знают
Секреты долгожительства: не всякая сладость — зло, особенно если это сухофрукты
Собчак ответила Иде Галич, которая обвинила её в затоплении Санкт-Петербурга
8 реальных животных-миллионеров: от ретривера Понтиака до кота Боба
Цифровой рубль: как банки будут компенсировать задержки авиарейсов
Nissan признан самым надёжным брендом массового сегмента
Скандал на Уимблдоне: освещение помешало игре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.