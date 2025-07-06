Будем вдвоём голосить: Собчак оценила шутку Иды Галич о затоплении Питера по её вине

Собчак ответила Иде Галич, которая обвинила её в затоплении Санкт-Петербурга

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на предположение Иды Галич о том, что в Санкт-Петербурге началось наводнение после приезда Собчак.

Фото: commons.wikimedia.org by Skif-Kerch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Невский проспект

Ксения Собчак оценила шутку блогера Иды Галич, которая связала затопление Питера с приездом журналистки на ВК-фест.

"Ахахахааха. Ну, кстати, да! Еду в Питер, который затопило", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак вспомнила, что Галич была её соведущей на благотворительном аукционе.

Журналистка предвкушает интересную работу на фестивале в Питере, где разбушевалась природная стихия.

"В худшем случае будем вдвоем голосить под дождём — как минимум романтично", — выразила своё мнение Ксения.

Ранее Ксения Собчак сравнила деловой завтрак ПМЭФ с голой вечеринкой.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа.



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