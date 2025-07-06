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Непознанная музыка шестидесятых: что скрывают лучшие песни по версии Pitchfork?

Выбрана лучшая песня шестидесятых годов — бессмертный шедевр
2:36
Шоу-бизнес

Погрузитесь в музыкальный мир шестидесятых: Pitchfork представляет рейтинг лучших песен, включая шедевры, которые вы могли не слышать.

Пластинка
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пластинка

Шестидесятые годы стали эпохой Боба Дилана и Ареты Франклин, The Beach Boys и The Beatles, Джимми Хендрикса и Led Zeppelin. Однако, как напоминает музыкальный журнал Pitchfork, составивший рейтинг лучших песен шестидесятых, именно тогда появились политические поп-песни бразильцев Os Mutantes, первые электронные эксперименты Silver Apples и фри-джаз Альберта Эйлера.

Эти имена менее известны широкой публике, однако цель журнала состоит именно в том, чтобы уделить внимание музыкальным вкладам, которые хотя и находятся вне центра повествования о той эпохе, остаются столь же значимыми. Цель издания, ясно выраженная Pitchfork, заключается в предоставлении пространства менее известным артистам и адекватном представлении разнообразия звуков, предложенных шестидесятыми годами. Именно поэтому список включает не более пяти композиций одного исполнителя.

Кроме того, шестидесятые были периодом, ориентированным на синглы, определяющие эпоху изобилия инноваций и последовавших за взрывом рок-н-ролла. Новые жанры появлялись каждые несколько месяцев. Тем временем популярная музыка перестала быть подростковой модой и стала саундтреком движения за гражданские права (культура хиппи достигла своего пика, шла война во Вьетнаме).

Итак, какая композиция занимает первое место в рейтинге лучших песен шестидесятых по версии Pitchfork? Какая была лучшей песней десятилетия?

По мнению Pitchfork, самой красивой песней шестидесятых является God Only Knows группы The Beach Boys. Журнал называет её глубоко эмоциональной композицией, способной передать любовь, грусть и благодарность одновременно, наряду с глубоким чувством отчаяния. Несмотря на признание шедевром западной популярной музыки, эта песня не становится музейным экспонатом и сохраняет свою человечность, сопротивляясь критическим абстракциям. Неопределённость начальных строк отражает наивную оптимистичность молодёжной культуры шестидесятых, а Карл Уилсон исполняет сомнения с потрясающей красотой. God Only Knows звучит как прощание с детством и хрупкая надежда на то, что любовь действительно является ответом. 

Уточнения

Ро́берт (Боб) Ди́лан (англ. Robert «Bob» Dylan; имя при рождении — Ро́берт А́ллен Ци́ммерман (англ. Robert Allen Zimmerman); род. 24 мая 1941, Дулут, Миннесота, США) — американский поэт, автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних шестидесяти лет.

The Beach Boys (рус. «Бич бойз» МФА: /biːʧ bɔɪz/) — американская рок-группа. Основу ансамбля в годы творческой активности составляли братья Уилсоны — Брайан (бас-гитара, вокал), Деннис (ударные) и Карл (соло-гитара, вокал), их двоюродный брат Майк Лав (вокал) и их общий друг Алан Джардин (ритм-гитара, вокал); позже к группе присоединился Брюс Джонстон.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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