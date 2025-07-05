Говорят, рожай: Иду Галич шокировали цены на товары для малышей

Иду Галич ужаснули цены на детские товары: почему так дорого?

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Беременная Ида Галич решила закупиться товарами для малыша и выпала в осадок из-за дороговизны.

Фото: Telegram / IdaGalich by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич

Ида Галич, которая ждёт появления на свет дочки, призналась, что ещё ничего не купила для ребёнка. Она иронично назвала себя и отца малыша родителями года.

Блогер рассказала, что залезла на сайты, где продаются детские товары, и ужаснулась ценам.

"Я обалдела. А что случилось?! Почему так дорого?

Приготовиться к рождению равно сформировать годовой бюджет какой-нибудь маленькой страны", — выразила своё возмущение звезда Интернета.

Галич заверила, что не стремится покупать брендовые вещи для ребёнка. Даже цены на товары из среднего сегмента её поразили до глубины души.

"Говорят, рожай, а микрозайм на шезлонг не выдают", — пожаловалась Ида.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.