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Говорят, рожай: Иду Галич шокировали цены на товары для малышей

Иду Галич ужаснули цены на детские товары: почему так дорого?
0:54
Шоу-бизнес

Беременная Ида Галич решила закупиться товарами для малыша и выпала в осадок из-за дороговизны.

Ида Галич
Фото: Telegram / IdaGalich by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ида Галич

Ида Галич, которая ждёт появления на свет дочки, призналась, что ещё ничего не купила для ребёнка. Она иронично назвала себя и отца малыша родителями года.

Блогер рассказала, что залезла на сайты, где продаются детские товары, и ужаснулась ценам.

"Я обалдела. А что случилось?! Почему так дорого?
Приготовиться к рождению равно сформировать годовой бюджет какой-нибудь маленькой страны", — выразила своё возмущение звезда Интернета.

Галич заверила, что не стремится покупать брендовые вещи для ребёнка. Даже цены на товары из среднего сегмента её поразили до глубины души.

"Говорят, рожай, а микрозайм на шезлонг не выдают", — пожаловалась Ида.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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