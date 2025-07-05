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Не вижу ничего постыдного: дочери Даны Борисовой психиатры поставили диагноз

Дочери Даны Борисовой пришлось лечь в психиатрическую клинику
1:25
Шоу-бизнес

У дочери известной телеведущей Даны Борисовой диагностировано серьёзное психическое заболевание.

Девушка на приёме у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на приёме у врача

Дочь Даны Борисовой Полина сама раскрыла подробности своего диагноза: выяснилось, что у неё нашли биполярное расстройство. Она решила поделиться своей историей с публикой.

Девушка уверена, что БАР передалось ей от матери, которая тоже страдает подобным психическим нарушением.

Полина поведала, что проходила стационарное лечение и приступила к регулярному приёму прописанных препаратов. Сегодня девушка проходит реабилитационный период дома, однако регулярные визиты к специалистам станут неотъемлемой частью её жизни.

В конце июня дочь телеведущей стала пациенткой психиатрической клиники, где специалисты скорректировали её терапевтическую программу.

На время лечения у Полины изъяли телефон. Она поблагодарила свою семью и врачей, которые помогли ей справиться с проблемой.

"Те, кто мучается от подобных заболеваний, я понимаю вашу боль, чувство несправедливости. Моя первая мысль была: "Почему именно я? Почему я не могу быть как все?" Только сейчас я понимаю, что с нами все так", — объяснила девушка.

Полина подчеркнула, что не видит ничего постыдного в том, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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