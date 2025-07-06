Разоблачение Деда Мороза: как дочка Кудрявцевой узнала страшную правду

Дочка Лера Кудрявцевой разоблачила Снегурочку по жёлтым зубам

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шестилетняя дочка Леры Кудрявцевой рассказала, как поняла, что Дед Мороз и Снегурочка не настоящие.

Фото: собственная работа by Leonrid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дед Мороз

Наследница Леры Кудрявцевой Маша от хоккеиста Игоря Макарова по полочкам разложила аргументы, подтверждающие то, что Дед Мороз и Снегурочка, которые приходили поздравлять её на Новый год, не являются подлинными зимними волшебниками.

Маша заметила, что белая борода Деда Мороза крепится на резинке. Снегурочку она разоблачила, увидев её жёлтые зубы, а также современный телефон.

Девочка уверена, что телефоном должен пользоваться только Дед Мороз и только старинным, а никак не мобильным.

Окончательно развеяло сомнения ребёнка то, что мама вручила Деду Морозу деньги за визит.

Напрасно Кудрявцева объясняла, что дала купюры волшебнику, чтобы он одарил других деток, у которых нет денег на подарки. Маша была настроена скептически и не поверила аргументам родительницы.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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