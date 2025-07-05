Шокирующий инцидент: Мария Погребняк поддерживает Валю Карнавал — жертву шантажистов

Погребняк ужаснула история со слитыми в Сеть интимными фото Вали Карнавал

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк прокомментировала история Вали Карнавал, которая стала жертвой шантажистов.

Фото: Вк-аккаунт Вали Карнавал by неизвестен is licensed under public doman Блогер Валя Карнавал

Мария Погребняк высказала полное сочувствие блогеру Вале Карнавал, которую злоумышленники сфотографировали во время её переодевания в раздевалке спортивного клуба.

"Испытываю злость и облегчение одновременно", — написала Мария под видео, на котором Валя жалуется на то, что стала жертвой вымогателей.

Погребняк назвала ситуацию адом для Валентины. Поступок девушек, тайно сфотографировавших Карнавал, она охарактеризовала как низкий и подлый.

"Эта ситуация — кошмарный сон для любого человека, а для публичной личности — особенно. Постоянный страх, унижение, ощущение ловушки", — поделилась своими мыслями блогер.

Мария похвалила Карнавал за то, что выстояла в сложной ситуации. Злоумышленников, которые пытались заработать на интимных фото, уже задержала полиция.

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.



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