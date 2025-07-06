Курбан Омаров открыл секрет: чего женщины на самом деле ищут в отношениях

Просто дурачок, и все это понимают: бывший муж Ксении Бородиной высказался о наивности женщин

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, чего женщины ищут в отношениях с мужчинами.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина и женщина держатся за руки

Курбан Омаров написал глубокомысленный пост в социальных сетях, в котором объяснил, что женщины не ищут парня для свиданий. Им важно обрести в лице мужчины опору.

"Женщина — создание, которое всегда верит. Даже если обжигалась. Даже если в прошлом уже было больно. Она снова надеется, снова вкладывает в мужчину самое дорогое", — написал блогер.

Он уверен, что мужчина в глазах женщины должен уметь принимать решения и справляться с трудностями. Курбан отметил, что представительницы слабого пола опасаются разочароваться в избраннике.

"Самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что её мужик… просто дурачок. И все это понимают", — выразил своё мнение Омаров.

В Сети шутят о том, что Курбан Омаров на что-то намекает.

Ранее Ксения Бородина услышала шокирующую клятву от Николая Сердюкова.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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