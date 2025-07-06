Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы всё делаете правильно? 5 причин, почему кондиционер не работает на ваших волосах
Марго Овсянникова объяснила отличие от Бузовой: я артист, а она географ
Диетологи назвали черешню источником мелатонина
Рецепт куриных голеней с картошкой: готовим быстро и вкусно
Тёмно-коричневый интерьер: как избежать ошибок и создать уют
Скорость и прессинг: главные козыри ЦСКА в новом сезоне — и залог будущего чемпионства?
Защищаем капусту от вредителей на дачном участке
Нарушения ПДД со стороны полиции: что разрешено по закону
В Австрии разработали катализатор для производства топлива из батареек

Курбан Омаров открыл секрет: чего женщины на самом деле ищут в отношениях

Просто дурачок, и все это понимают: бывший муж Ксении Бородиной высказался о наивности женщин
1:07
Шоу-бизнес

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, чего женщины ищут в отношениях с мужчинами.

Мужчина и женщина держатся за руки
Фото: unsplash.com by Paul Garcia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина и женщина держатся за руки

Курбан Омаров написал глубокомысленный пост в социальных сетях, в котором объяснил, что женщины не ищут парня для свиданий. Им важно обрести в лице мужчины опору.

"Женщина — создание, которое всегда верит. Даже если обжигалась. Даже если в прошлом уже было больно. Она снова надеется, снова вкладывает в мужчину самое дорогое", — написал блогер.

Он уверен, что мужчина в глазах женщины должен уметь принимать решения и справляться с трудностями. Курбан отметил, что представительницы слабого пола опасаются разочароваться в избраннике.

"Самое страшное для женщины — это в итоге осознать, что её мужик… просто дурачок. И все это понимают", — выразил своё мнение Омаров.

В Сети шутят о том, что Курбан Омаров на что-то намекает.

Ранее Ксения Бородина услышала шокирующую клятву от Николая Сердюкова.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Домашние животные
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева Аудио 
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Не чинить, а загустить: старый трюк с маслом, который спасает двигатели от смерти
Не чинить, а загустить: старый трюк с маслом, который спасает двигатели от смерти
Последние материалы
Марго Овсянникова объяснила отличие от Бузовой: я артист, а она географ
Диетологи назвали черешню источником мелатонина
Рецепт куриных голеней с картошкой: готовим быстро и вкусно
Тёмно-коричневый интерьер: как избежать ошибок и создать уют
Скорость и прессинг: главные козыри ЦСКА в новом сезоне — и залог будущего чемпионства?
Защищаем капусту от вредителей на дачном участке
Нарушения ПДД со стороны полиции: что разрешено по закону
В Австрии разработали катализатор для производства топлива из батареек
Названа самая здоровая порода собак — датско-шведский фермерский пёс
Семейный отдых на Стромболи: вулканические извержения, чёрный песок и море впечатлений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.