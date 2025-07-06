Филипп Киркоров вернулся: что скрывает король эстрады после долгого отсутствия?

Исчезнувший на время из публичного поля певец Филипп Киркоров ответил на вопрос о своём состоянии здоровья.
Филипп Киркоров вышел свет после того, как взял паузу в публичной жизни.
Король российской эстрады пугает поклонников своим внешним видом. В Сети певца сравнивают с мужчиной из мема под названием "Гарольд, скрывающий боль".
56-летний артист заверил, что его здоровье пришло в норму. Сейчас его мысли занимают планы по поводу предстоящего юбилея.
"Всё хорошо. Рука ещё побаливает, конечно, но, в целом, всё нормально. Живы будем, не помрём", — объяснил народный артист России.
Киркоров выразил уверенность в том, что раны украшают мужчину.
Ранее Николай Басков объяснил пропажу Филиппа Киркора правом публичного человека на депрессию и сомнения.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино.
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