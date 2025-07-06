Филипп Киркоров вернулся: что скрывает король эстрады после долгого отсутствия?

Ещё побаливает: Филипп Киркоров рассказал о своём состоянии здоровья

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исчезнувший на время из публичного поля певец Филипп Киркоров ответил на вопрос о своём состоянии здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

Филипп Киркоров вышел свет после того, как взял паузу в публичной жизни.

Король российской эстрады пугает поклонников своим внешним видом. В Сети певца сравнивают с мужчиной из мема под названием "Гарольд, скрывающий боль".

56-летний артист заверил, что его здоровье пришло в норму. Сейчас его мысли занимают планы по поводу предстоящего юбилея.

"Всё хорошо. Рука ещё побаливает, конечно, но, в целом, всё нормально. Живы будем, не помрём", — объяснил народный артист России.

Киркоров выразил уверенность в том, что раны украшают мужчину.

Ранее Николай Басков объяснил пропажу Филиппа Киркора правом публичного человека на депрессию и сомнения.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.