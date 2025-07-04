Рецидивист снова оказался в тюрьме после выигрыша $млн в лотерею

Миллионер с криминальным прошлым: история победителя Powerball из Кентукки

История Джеймса Шеннона Фартига - это сценарий для криминальной драмы, в которой выигрыши, тюрьмы и скандалы переплетены в один запутанный узел.

Фото: wikimedia.org by Ryanthemok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Камера смертников в ESP в Филадельфии

В апреле он, его мать и девушка сорвали крупнейший джекпот в истории лотереи Кентукки — $167,3 миллиона в Powerball. Однако спустя всего трое суток после получения выигрыша рецидивист Джеймс был арестован во Флориде по обвинению в нападении.

Фартинг — не просто бывший заключённый. Это человек с 30-летней криминальной историей, проведший большую часть своей жизни за решеткой — в 25 различных тюремных учреждениях. Его "послужной список" занимает 16 страниц и охватывает всё: от мелких краж в подростковом возрасте до торговли наркотиками, подкупа тюремных сотрудников и даже удушения своей девушки.

Его путь в криминальный мир начался ещё в подростковом возрасте и продолжался без остановок. Он бросил школу после 10 класса, а аттестат получил уже в местах лишения свободы. С возрастом преступления становились всё серьезнее — наркотики, агрессия, нападения. Он даже втянул собственную мать в схему контрабанды марихуаны в тюрьму строгого режима, хотя впоследствии взял вину на себя и тем самым спас её от обвинения.

Даже находясь за решеткой, Фартинг не мог удержаться от нарушения правил: прятал запрещённые вещества, воровал у сокамерников и оказывался в изоляции. Его неоднократно отказывались отпускать условно-досрочно, и когда всё-таки отпускали — он нарушал условия, чаще всего из-за положительных тестов на наркотики.

Но, казалось бы, в апреле всё изменилось: вместе с 77-летней матерью Линдой Гризл и подругой Жаклин Файтмастер он получил чек на $167,3 миллиона. Улыбающиеся лица на фото с лотерейной церемонии казались символом нового начала. Однако чудо не произошло.

Всего через три дня после выигрыша, находясь во Флориде, он напал на другого отдыхающего и ударил помощника шерифа, пытавшегося его остановить. Кроме того, он нарушил условия своего прежнего условно-досрочного освобождения, покинув Кентукки без уведомления инспектора, что строго запрещено с его криминальным прошлым.

Фартинг был арестован, а часть лотерейных денег пошла на залог в размере $11 000. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на представителя закона. Он не признал себя виновным и ожидает суда 14 июля.

История Джеймса Фартига — яркий пример того, как деньги не всегда могут изменить человека, особенно если за плечами — десятилетия преступлений и десятки тюремных сроков.

Его лицо — от юного, чисто выбритого, до пожилого с сединой и лишним весом — запечатлено на множестве фотографий в полицейских досье, и, похоже, эта коллекция продолжает пополняться.